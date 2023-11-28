11:19 (мск), новости Казахстана, источник: DKNews.kz
Тенге стабилен: как меняется валюта на внутреннем рынке?
У тенге появились силы для укрепления. Казахстанский тенге в паре с долларом США укрепился и стабилизировал позиции.
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Достаточность валютного предложения на внутреннем рынке способствует сохранению курса тенге уверенным и сильным.
Торги понедельника для доллара закрылись на отметке 459,33 тенге.
В нефти не хватает стабильности и азарта. Рынок сырья не торопится рисковать перед встречей ОПЕК+, которую ранее перенесли на 30 ноября. Баррель нефти сорта Brent понизился до $79,90. Для Казахстана это вполне приемлемые уровни, но хотелось бы выше.
Доллар США на мировом валютном рынке сохраняется слабым. Для тенге это фактор поддержки. Отношение к риску ухудшилось.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на сегодня смотрятся так: доллар США проторгуется 458−463 тенге, евро — 500−508 тенге, рубль — 5,15−5,20 тенге, юань — 63−66 тенге.
Анна Бодрова, аналитик Alpari.