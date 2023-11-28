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11:19 (мск), новости Казахстана, источник: DKNews.kz

Тенге стабилен: как меняется валюта на внутреннем рынке?

У тенге появились силы для укрепления. Казахстанский тенге в паре с долларом США укрепился и стабилизировал позиции.

ЦБ: $ 88.7045   -0.11 € 97.1594   +0.24 ММВБ: $ 88.6150   -0.19 € 97.0300   -0.24

Достаточность валютного предложения на внутреннем рынке способствует сохранению курса тенге уверенным и сильным.

Торги понедельника для доллара закрылись на отметке 459,33 тенге.

В нефти не хватает стабильности и азарта. Рынок сырья не торопится рисковать перед встречей ОПЕК+, которую ранее перенесли на 30 ноября. Баррель нефти сорта Brent понизился до $79,90. Для Казахстана это вполне приемлемые уровни, но хотелось бы выше.

Доллар США на мировом валютном рынке сохраняется слабым. Для тенге это фактор поддержки. Отношение к риску ухудшилось.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на сегодня смотрятся так: доллар США проторгуется 458−463 тенге, евро — 500−508 тенге, рубль — 5,15−5,20 тенге, юань — 63−66 тенге.

Анна Бодрова, аналитик Alpari.

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