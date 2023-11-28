11:15 (мск), источник: МК.RU Омск
В Омске курьеры оказались самыми высокооплачиваемыми работниками
Курьеры оказались самой прибыльной рабочей специальностью в Омской области.
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Как такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Они проанализировали 782 тысячи рабочих вакансий по России, в том числе, по Омской области.
В стране в целом самая высокая зарплата у водителя такси — до 105 тысяч рублей в месяц. При этом их заработок выше в городах с населением от полумиллиона до миллиона человек.
В Омске наиболее прибыльной специальностью оказались курьеры (в РФ — на втором месте). Им готовы платить 99,6 тысяч рублей.
На третьем месте и в стране, и в Омске — торговые представители, доход которых достигает от 65 тыс. руб. до 74 тыс. руб. в месяц. (в Омске — 60 тыс. рублей).
«С учетом рекордно низкой безработицы в России и, как следствие, дефицита исполнителей во многих отраслях, можно ожидать, что доходы представителей этих профессий будут расти и дальше», — комментирует Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.
Ранее мы сообщали, что каждый второй омич надеется на повышение зарплаты в 2024 году.