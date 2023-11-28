15:00 (мск), источник: АиФ Омск
В декабре Социальный фонд заранее перечислит выплаты жителям Омской области
И социальные пособия, и пенсии можно будет получить раньше.
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Жители Омской области в декабре досрочно получат выплаты Социального фонд, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в банки пенсия за последний месяц года будет зачислена 8-го (за 9-е), 15-го (за 16-ое) и 21 декабря. Пособия и меры соцподдержки (единое пособие, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, пособие на детей от 8 до 17 лет
Получить пособия через почтовые отделения можно будет по графику уже с 3 декабря, а в некоторых населённых пунктах — с 1 декабря.
Ежемесячную выплату из средств материнского капитала за ноябрь доставят 5 декабря, декретные выплаты работающим гражданам за ноябрь перечислят