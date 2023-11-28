Главное
Спецоперация на Украине
15:00 (мск), источник: АиФ Омск

В декабре Социальный фонд заранее перечислит выплаты жителям Омской области

И социальные пособия, и пенсии можно будет получить раньше.

Жители Омской области в декабре досрочно получат выплаты Социального фонд, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в банки пенсия за последний месяц года будет зачислена 8-го (за 9-е), 15-го (за 16-ое) и 21 декабря. Пособия и меры соцподдержки (единое пособие, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, пособие на детей от 8 до 17 лет и т. д.) появятся в банках уже 1 декабря, так как единый день доставки пособий, 3 число, в декабре выпадает на выходной.

Получить пособия через почтовые отделения можно будет по графику уже с 3 декабря, а в некоторых населённых пунктах — с 1 декабря.

Ежемесячную выплату из средств материнского капитала за ноябрь доставят 5 декабря, декретные выплаты работающим гражданам за ноябрь перечислят 7—8 декабря, а за декабрь уже 21—22 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта