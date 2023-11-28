11:42 (мск), источник: Newslab.ru
Оператор школьного питания подал в суд на поставщика овощей после отравления красноярских школьников
136 красноярских школьников заболели иерсиниозной инфекцией из-за поставки некачественных овощей.
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Оператор школьного питания в Красноярске ООО «КрасПит» подало в суд на поставщика продуктов ООО «Респект». Об этом рассказали в Арбитражном суде края.
«КрасПит» требует взыскать компенсацию морального вреда и судебных расходов, которые раньше выплатили пострадавшим несовершеннолетним.
«В период с 18.02.2021 по 15.03.2021 зарегистрировано 136 случаев заболевания иерсиниозной инфекцией среди учащихся 26 образовательных организаций Советского и Октябрьского районов Красноярска, связанных единым фактором — употребление в образовательных организациях приготовленных персоналом ООО “Развитие” салатов из сырых овощей», — говорится в исковом заявлении со ссылкой на акт эпидемиологического расследования.
Продукты по договору поставляло ООО «Респект» — среди товаров были вакуумированные овощные полуфабрикаты: картофель, морковь, свекла, лук, капуста. Из ингредиентов готовили еду в образовательных учреждениях Советского и Октябрьского районов.
В результате судами общей юрисдикции с истца в пользу пострадавших несовершеннолетних взыскали компенсации морального вреда и судебные расходы. «КрасПит» хочет взыскать свои убытки с поставщика продуктов.