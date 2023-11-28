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11:49 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Топ самых востребованных профессий назвали в Нижегородской области

Рассказываем, каких специалистов сейчас ищут на рынке.

Топ самых востребованных профессий назвали в Нижегородской области. Данные сообщает NN.RU со ссылкой на пресс-службу hh.ru по Поволжью.

По информации источника, работников в регионе сейчас ищут в сферы производства и сервисного обслуживания, продажи, обслуживания клиентов, строительства и недвижимости, транспорта и перевозки, а также требуется просто рабочий персонал.

Меньше всего в области сейчас востребованы специалисты из сферы закупки, науки и образования, искусства, развлечения, массмедиа, спорта и красоты. Так, например, на рабочее место по направлению «наука и образование» — рассматривают девять резюме.

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