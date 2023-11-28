В Новосибирской области назвали среднюю зарплату

В Красноярском крае зафиксировали самый высокий показатель — 77 126 рублей. А после идет Иркутская область, где средний показатель — 70 319 рублей. У Кузбасса средний показатель составил 62 909 рублей, а в Томской области он чуть меньше — 62 308. На последних строчках списка разместились Республика Алтай со средней зарплатой 48 589 рублей и Алтайский край, где показатель составил 43 393 рубля.
В Сибири самую высокую зарплату получают сотрудники сферы информации и связи. У них средний показатель заработной платы составляет 111 067 рублей. Также высокие зарплаты у работников финансовой и страховой деятельности — 100 571 рублей. В научной и технической сфере предлагают 75 052 рубля. И меньше всего, по данным Новосибирскстата, платят в гостиницах и предприятиях общепита, где сотрудники получают зарплату в размере 34 082 рубля.