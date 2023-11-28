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13:14 (мск), источник: "Российская газета"

Почему в Петербурге не все получают МРОТ

Работающим в Петербурге гражданам с ноября 2023 года нельзя платить меньше чем 25 тысяч рублей в месяц при выполнении нормы труда и нормы рабочего времени на полной ставке. Этот уровень оговорен в Региональном соглашении о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2023−2024 годы, подписанном губернатором, а также главами городского Союза промышленников и предпринимателей (СПП) и Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП). По сравнению с предыдущим уровнем региональный МРОТ увеличился на 1500 рублей, или на 6,4 процента.

Источник: "Российская газета"

«Новый размер минимальной заработной платы на 34,2 процента превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения», — отчитались в Смольном. С городскими бюджетниками (но только на первый взгляд) проблем быть не должно. Правительство Санкт-Петербурга обязалось обеспечить финансирование бюджетных организаций в необходимом объеме, чтобы никто из их сотрудников не получал ниже установленного минимума. Но как заставить выполнять региональное соглашение частные компании, особенно те, что не входят в СПП?

Как указали в комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, его условия считаются распространенными на всех работодателей, не представивших в комитет в течение 30 дней мотивированный письменный отказ. Такой отказ должен содержать протокол консультаций работодателя с выборным профсоюзным органом и предложения по срокам повышения минимальной оплаты до размера, установленного соглашением. Те, кто платит своим работникам более 25 тысяч рублей в месяц, от переписки с чиновниками освобождены.

Постоянным мониторингом соблюдения работодателями трудового законодательства, в том числе в части гарантий по зарплате, занимаются профсоюзы. Как сообщила «Российской газете» исполняющая обязанности председателя ЛФП Мария Артюхина, эта работа поручена правовым и техническим инспекциям профсоюзов.

«Если выявляется нарушение, то работодателю направляется представление об устранении данного нарушения. При невыполнении этого требования профсоюзы обращаются к социальным партнерам через трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также в органы государственного контроля (надзора) или суд».

пояснила механизм реагирования Мария Артюхина

Кроме того, представители ЛФП участвуют в работе ряда межведомственных комиссий, деятельность которых так или иначе касается вопросов заработной платы.

Мария Артюхина подчеркивает, что региональное соглашение распространяется на все организации Санкт-Петербурга, за исключением финансируемых из федерального бюджета. То есть ниже установленного минимума не должны платить своим работникам организации, финансируемые из городского бюджета, а также частные предприятия и индивидуальные предприниматели. Трехстороннее соглашение само по себе имеет силу закона, и потому вопрос о побуждении работодателей к его исполнению «вообще не должен стоять» на повестке дня. «Неисполнение закона — это его нарушение со всеми вытекающими последствиями», — напомнил профсоюзный лидер.

В то же время при изучении реальной ситуации на рынке труда очевидно, что не все работодатели в регионе уже учли новый минимум в своих зарплатных предложениях. По результатам поиска на государственном портале «Работа России» и сайте частной кадровой службы SuperJob вакансий с оплатой «ниже низшего» нашлось немало, но и не сказать, что очень много.

Например, по 15−16 тысяч рублей нередко предлагается дворникам, уборщицам, гардеробщикам, лифтерам, сторожам учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы, помощникам воспитателей в некоторых детсадах; до 18−20 тысяч рублей — педагогам-организаторам городских школ. Антирекорд принадлежит вакансии воспитателя группы продленного дня одной из школ Выборгского района — при полной занятости указана зарплата от 10 650 рублей. Не дотягивают до нового минимума нижние планки окладов многих педагогических, административных и технических сотрудников городских бюджетных учреждений. Однако в целом оплата подавляющего большинства бюджетных вакансий Санкт-Петербурга как раз стартует от заветных 25 тысяч рублей. Чего не скажешь о федеральных бюджетных учреждениях и организациях, где до сих пор встречаются вакансии с зарплатой в 15 тысяч. Что касается частного сектора города, то зарплаты ниже 25 тысяч рублей представлены в нем реже и предлагаются уборщикам, пешим курьерам, подсобным рабочим, делопроизводителям, портным и швеям, а также востребованным на рынке водителям, электрикам, инженерам.

Прямая речь

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ:

— В следующем году минимальный размер оплаты труда может превысить прожиточный минимум на 17,1 процента. С развитием экономики будут расти как МРОТ, так и реальные зарплаты россиян.

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