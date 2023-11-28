Почему в Петербурге не все получают МРОТ

«Новый размер минимальной заработной платы на 34,2 процента превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения», — отчитались в Смольном. С городскими бюджетниками (но только на первый взгляд) проблем быть не должно. Правительство Санкт-Петербурга обязалось обеспечить финансирование бюджетных организаций в необходимом объеме, чтобы никто из их сотрудников не получал ниже установленного минимума. Но как заставить выполнять региональное соглашение частные компании, особенно те, что не входят в СПП?
Как указали в комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, его условия считаются распространенными на всех работодателей, не представивших в комитет в течение 30 дней мотивированный письменный отказ. Такой отказ должен содержать протокол консультаций работодателя с выборным профсоюзным органом и предложения по срокам повышения минимальной оплаты до размера, установленного соглашением. Те, кто платит своим работникам более 25 тысяч рублей в месяц, от переписки с чиновниками освобождены.
Постоянным мониторингом соблюдения работодателями трудового законодательства, в том числе в части гарантий по зарплате, занимаются профсоюзы. Как сообщила «Российской газете» исполняющая обязанности председателя ЛФП Мария Артюхина, эта работа поручена правовым и техническим инспекциям профсоюзов.
Кроме того, представители ЛФП участвуют в работе ряда межведомственных комиссий, деятельность которых так или иначе касается вопросов заработной платы.
Мария Артюхина подчеркивает, что региональное соглашение распространяется на все организации Санкт-Петербурга, за исключением финансируемых из федерального бюджета. То есть ниже установленного минимума не должны платить своим работникам организации, финансируемые из городского бюджета, а также частные предприятия и индивидуальные предприниматели. Трехстороннее соглашение само по себе имеет силу закона, и потому вопрос о побуждении работодателей к его исполнению «вообще не должен стоять» на повестке дня. «Неисполнение закона — это его нарушение со всеми вытекающими последствиями», — напомнил профсоюзный лидер.
В то же время при изучении реальной ситуации на рынке труда очевидно, что не все работодатели в регионе уже учли новый минимум в своих зарплатных предложениях. По результатам поиска на государственном портале «Работа России» и сайте частной кадровой службы SuperJob вакансий с оплатой «ниже низшего» нашлось немало, но и не сказать, что очень много.
Например, по 15−16 тысяч рублей нередко предлагается дворникам, уборщицам, гардеробщикам, лифтерам, сторожам учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы, помощникам воспитателей в некоторых детсадах; до 18−20 тысяч рублей — педагогам-организаторам городских школ. Антирекорд принадлежит вакансии воспитателя группы продленного дня одной из школ Выборгского района — при полной занятости указана зарплата от 10 650 рублей. Не дотягивают до нового минимума нижние планки окладов многих педагогических, административных и технических сотрудников городских бюджетных учреждений. Однако в целом оплата подавляющего большинства бюджетных вакансий Санкт-Петербурга как раз стартует от заветных 25 тысяч рублей. Чего не скажешь о федеральных бюджетных учреждениях и организациях, где до сих пор встречаются вакансии с зарплатой в 15 тысяч. Что касается частного сектора города, то зарплаты ниже 25 тысяч рублей представлены в нем реже и предлагаются уборщикам, пешим курьерам, подсобным рабочим, делопроизводителям, портным и швеям, а также востребованным на рынке водителям, электрикам, инженерам.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ:
— В следующем году минимальный размер оплаты труда может превысить прожиточный минимум на 17,1 процента. С развитием экономики будут расти как МРОТ, так и реальные зарплаты россиян.