13:26 (мск), источник: Комсомольская правда
На Северо-западе Челябинска планируют построить новую поликлинику
У кардиоцентра в Челябинске планируют построить поликлинику.
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В Челябинске обсуждают строительство поликлиники на берегу пруда возле Кардиоцентра. Об этом на заседании Челябинской городской думы сообщила заместитель главы города Надежда Рыльская.
Она рассказала, что часть пруда передается в муниципальную собственность, и участок может понадобиться под парковку будущей поликлиники.
— На данной территории рассматриваться вопрос строительства поликлиники, — прокомментировала Рыльская. — На сегодня этот вопрос остается открытым и обсуждается.
В районе кардиоцентра сегодня находятся два новых микрорайона: «Ньютон» и «Парковый-2». Если в первом квартале открыли филиал поликлиники «Полимедака», но жители второго вынуждены ездить по всему городу в поиске врачей.
— Мы относимся с Центральному району, — рассказала о наболевшем жительница «Паркового-2». — Взрослым приходится ездить на Комсомольский проспект, а дети приписаны к ДКБ№ 1, а специалисты разбросаны по всему Центральному району. Строительство поликлиники для нас очень актуально.
Напомним, пруд у кардиоцентра долгое время находится в заброшенном состоянии. Чтобы его благоустроить, часть земли передали городу, часть МУП «Эвис» для эксплуатации коллектора.