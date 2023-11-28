13:39 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Суточная добыча нефти на Тенгизе снижена до 39 тысяч тонн
Это связано с погодными условиями и ограничениями приема на КТК.
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Суточная добыча нефти на месторождении Тенгиз снижена до 39 тыс. тонн. Это связано с погодными условиями и ограничениями приема нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), сообщил советник министра энергетики Шынгыс Ильясов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
В ведомстве пояснили, что добыча снижена почти в два раза — с 84 тыс. тонн до 39 тыс. тонн в сутки.
«На данный момент на крупных месторождениях страны снижение добычи составляет 56%. Минэнерго не располагает данными, в какой период времени ситуация может нормализоваться. В ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будут оставаться на текущих уровнях», — пояснил позднее Шынгыс Ильясов.
27 ноября 2023 года КТК приостановил перевалку нефти на морском терминале из-за метеоусловий.
«Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на Морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах. КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования Морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти. Исходя из данной установки и следуя соответствующим предписаниям, была остановлена перевалка нефти в настоящее время, что также будет происходить и в дальнейшем при наступлении аналогичных условий», — пояснили в компании.
Уточнялось, что в настоящее время в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22−24 м/с (79,2−86,4 км/ч), высота волны 6- 8 метров.