13:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Челябинцев приглашают обсудить городской бюджет на 2024 год
Бюджет Челябинска на 2024 год увеличит объем расходов и дефицит.
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В Челябинске назначены публичные слушания по городскому бюджету. Об этом сообщил председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт. Собрание назначили на 6 декабря.
Согласно документу, который разместили на сайте Челябинской городской думы, доходная часть бюджета на 2024 год составит около 51 млрд 770 млн рублей, расходы — 52 млрд 430 млн рублей. Таким образом, заложенный дефицит — более 660 млн рублей, что выше 2023 года почти на 200 млн. Напомним, при рассмотрении бюджета на 2023 год, этот показатель составлял около 460 млн рублей.
— Сам бюджет в виде документа уже внесен в Челябинскую городскую думу, сотрудники правового управления приняли решение, что он соответствует всем требованиям, и мы можем его рассматривать, — прокомментировал Андрей Шмидт. — Самое главное, что бюджет носит социальную направленность, все социальные обязательства будут реализовываться.
Публичные слушания «О бюджете города Челябинска на 2024 год и на плановый период 2025 — 2026 годов» пройдут 6 декабря в 14 часов в администрации Центрального района. Окончательно документ будет принят на заседании Гордумы в конце года.