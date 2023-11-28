В Свердловской области запустят обновленные «Ласточки»

«Уральские локомотивы» получили сертификат, который подтверждает соответствие «Ласточки» серии ЭС104 требованиям норм Технического регламента таможенного союза. Его получение дает организации возможность начать выпускать новую серию поездов.
В понедельник, 27 ноября, предприятие направило Свердловской железной дороге четыре электропоезда — первую партию из 12 машин, которые запланированы к поставке в текущем году. Они будут использоваться для проведения подконтрольной эксплуатации специалистами предприятия. В рамках контракта завод передаст РЖД 22 «Ласточки» с отечественным тяговым оборудованием.
«Сейчас мы будем работать над серийным выпуском новых российских поездов для железных дорог страны, для пассажиров, которые привыкли к скорости, комфорту и надежности уральских “Ласточек”, — подчеркнул гендиректор завода Олег Спаи.
Ранее, как напоминает телеканал 360, РЖД опровергли дефицит запчастей для «Ласточек» и «Сапсанов» из-за ухода Siemens. Они нашли импортные и отечественные аналоги запчастей и планируют в будущем локализовать их производство в стране. Скоростные и высокоскоростные поезда по-прежнему соответствуют всем требованиям.