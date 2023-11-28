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14:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе для реконструкции улиц в районе Центрального рынка снесут павильоны

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы изымает у собственников для муниципальных нужд торговые павильоны, расположенные у кольцевой развязки на остановке «Центральный рынок».

Данное решение размещено на сайте администрации города.

Изъятие необходимо для проведения намеченной на будущий год реконструкции улицы Революционной. Изъятию подлежат три павильона на остановке «Центральный рынок» на улице 50-летия Октября у дома № 3. Площадь объектов составляет 121 кв. м, 24,6 кв. м и 22,5 кв. м, кадастровая стоимость — 3,8 млн руб., 1,7 млн руб. и 1,6 млн руб. Вместе с ними из пользования изымаются участки площадью 113 кв. м, 121 кв. м и 50 кв. м кадастровой стоимостью 1,1 млн руб., 788 тыс. руб. и 292 тыс. руб.

Также у собственников будут изъяты два участка на улицах Революционной, 52 и Цюрупы, 93/1 и 102,1. Их площадь составляет 117 кв. м и 22 кв. м, кадастровая стоимость — 1,2 млн руб. и 222,5 тыс. руб. Участки заняты временными торговыми объектами и кафе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе запланирован капитальный ремонт улиц в историческом центре.

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