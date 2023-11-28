14:24 (мск), источник: Нижегородская правда
Метро строят в Нижнем Новгороде по «лондонскому методу»
Технология позволяет вести работы в любых грунтах и на любой глубине.
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Метро строят в Нижнем Новгороде по «лондонскому методу», сообщается в Telegram-канале «Метро НН».
Метод назван в честь столицы Великобритании, потому что в Лондоне именно таким способом была построена первая в мире станция метро. Технология позволяет вести работы в любых грунтах и на любой глубине.
«Способ проверен и обкатан многократно!» — подчеркнули метростроевцы.
Также существуют еще 4 менее популярных метода строительства метро. «Берлинский» применялся в Москве для работ первой очереди строительства станций «Сокольники» — «Комсомольская» и «Кропоткинская» — «Парк Культуры».
«Парижский способ» тоже использовали в столице — при работах на опытном участке под Русаковской улицей. «Московский метод» придумали при строительстве в 1934 году арбатского радиуса первой очереди: применить глубокое заложение не позволяли неустойчивые водоносные грунты. Последний способ, «испанский», пока считается экспериментальным.
«Новые станции метро в Нижнем будут построены по лучшим мировым стандартам качества, не сомневайтесь!», — заключили метростроевцы.