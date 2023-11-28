В Центробанке прокомментировали историю с «банкротством» СПБ Биржи

Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамут заявил, что произошедшее похоже на преступление, поскольку его можно расценить как попытку манипулирования рынком.
«То, что мы вчера увидели — это я даже не знаю, как назвать. Это не злоупотребление правом, а близко куда-то к преступлению. Мне кажется, правоохрана должна разобраться, что произошло», — цитирует господина Мамута «Интерфакс».
По словам представителя ЦБ РФ, пока жалоб от инвесторов, пострадавших от скачка цен на акции «СПБ Биржи», не поступало, однако регулятор допускают их появление.
«Ъ-СПб» писал, что накануне, 27 ноября, стало известно о банкротном иске, поданным к «СПБ Бирже» в Арбитражный суд Москвы неизвестным заявителем. Представители торговой площадки заявили, что не имеют к иску никакого отношения, и банкротить сама себя биржа не собирается. На фоне информации о возможном банкротстве «СПБ Биржи» ее акции упали почти на 35%.