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15:36 (мск), источник: Om1.ru

Восемь горнолыжных комплексов откроют в Новосибирской области этой зимой

Покататься на лыжах и сноуборде можно будет как в Новосибирске, так и за его пределами.

Источник: Агентство «Москва»

В Новосибирской области откроют восемь горнолыжных комплексов зимой-2023−24. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя министра экономического развития области Анну Павлову.

Так, в Новосибирске для лыжников и сноубордистов будут доступны горнолыжный комплекс «Ключи», спортивно-оздоровительный комплекс «Альбатрос», сноуборд-парк «Горский», горнолыжный клуб «Корел-Иня». За пределами города туристов примут горнолыжные комплексы «Горный» и «Пихтовый в Колыванском районе, а также комплекс на территории парка отдыха “Кольцово” в Кольцово.

Кроме того, в этом сезон возобновит работу самый популярный горнолыжный комплекс региона «Юрманка» в Маслянинском районе. На его территории находится одна из трёх самых высоких вершин области высотой 388,3 метра.

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