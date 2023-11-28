Сколько в Крыму будут стоить куриные яйца в декабре

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали глава минсельхоза республики Андрей Савчук и замминистра промышленной политики региона Ирина Мезавцова.
По словам Савчука, в Крыму работает три наиболее крупных производителя. Один из них в этом году сумел на 12% нарастить производство яиц категории С3 — наиболее дешевых по сравнению с другими сортами. С 1 декабря эти яйца поступят на реализацию в торговые сети региона по закупочной стоимости ниже 100 рублей.
Ирина Мезавцова в свою очередь сообщила о достижении договоренности с ритейлерами о нулевой наценке на этот товар.
«Мы совместно с минсельхозом и ФАС провели совещание, куда пригласили производителей яиц, а также торговые сети, которые взяли на себя обязательства по установлению нулевой наценки. То есть сети будут продавать яйцо по той цене, по которой его реализует производитель. Это мы увидим уже в декабре», — сказала замминистра.
При этом она отметила, что «социальные» яйца категории С3 уже можно приобрети на традиционных сельскохозяйственных ярмарках, которые теперь проходят каждую неделю.
Мезавцова также отметила, что самые дорогие яйца высшего сорта С0 (крупные, весом 65−75 граммов) не входят в корзину социально значимых продуктов питания, поэтому цена на них может варьироваться и превышать 200 рублей за десяток. Но, как показывает практика, наиболее востребованы у крымчан куриные яйца первой и второй категории С1 и С2.
Перепроизводство может навредить
По словам министра сельского хозяйства, потребности крымчан в данном продукте полностью удовлетворяются за счет местных производителей. При этом существенный рост производства для снижения цен может привести к негативному результату, считает Савчук.
«Перепроизводство — это тоже плохо. Сельское хозяйство — это серьезный бизнес, где рентабельность должна быть высокая. Мы следим за тем, чтобы людям было интересно работать в этой сфере. Наши инкубаторы и забойные цеха хорошо развиваются, а перепроизводство может привести к снижению рентабельности и упадку хозяйств. Сейчас рентабельность на курином яйце составляет 20%, показатель в 10−13% убыточен для предприятий», — пояснил руководитель ведомства.
Почему на Кубани яйца дешевле, чем в Крыму
Стоимость куриных яиц зависит от целого ряда составляющих: цены на корма и дизельное топливо, качества упаковки, стоимости антибиотиков и витаминов. Не последнюю роль играет участие посредников, а также спекулятивный фактор.
В соседнем с Крымом Краснодарском крае многие продукты питания, в том числе яйца, дешевле. По словам Савчука, это объясняется тем, что на Кубани меньше проблем с ассортиментом кормов, таких как соя, кукуруза и смешанные сухие компоненты (премиксы). Логистика их доставки с материковой части в Крым способствует прибавке к конечной цене продукта на полуострове.
Также в республике не представлены крупнейшие торговые сети, которые могут позволить себе серьезно демпинговать.
«Кроме того, крымские производители в основном используют импортное оборудование: сортировочные линии, вентиляция и другое. Затраты на его обслуживание выше», — добавил глава минсельхоза.
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