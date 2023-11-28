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15:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Суд обязал ЛОС рассчитаться с долгом в 705,5 миллиона

Это плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Источник: Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора

Арбитражный суд Воронежской области поддержал Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора, обязав ООО «ЛОС» погасить задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере более 705,5 млн руб.

Ранее специалисты Управления выяснили, что компания на перечислила плату за НВОС за 2021 год. Росприроднадзор в рамках досудебного урегулирования спора направило ЛОС требование о добровольном внесении платы и начисленных пеней, однако, требование не было выполнено.

— Плательщиками платы за НВОС при сбросе загрязняющих веществ в водные объекты и размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы, — добавили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

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