15:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Суд обязал ЛОС рассчитаться с долгом в 705,5 миллиона
Это плата за негативное воздействие на окружающую среду.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Арбитражный суд Воронежской области поддержал Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора, обязав ООО «ЛОС» погасить задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере более 705,5 млн руб.
Ранее специалисты Управления выяснили, что компания на перечислила плату за НВОС за 2021 год. Росприроднадзор в рамках досудебного урегулирования спора направило ЛОС требование о добровольном внесении платы и начисленных пеней, однако, требование не было выполнено.
— Плательщиками платы за НВОС при сбросе загрязняющих веществ в водные объекты и размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы, — добавили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.