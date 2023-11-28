Главное
Спецоперация на Украине
16:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Развитие воронежского троллейбуса по концессии может потребовать 8,8 млрд рублей

На реконструкцию с элементами строительства инфраструктуры городского электрического транспорта Воронежа по концессии может потребовать 8,8 млрд руб. за три года.

Источник: Коммерсантъ

Такая оценка проекта появилась на инвестиционной карте города.

В концессию планируется отдать троллейбусный парк № 1, следует из презентации проекта. Основное имущество расположено на Космонавтов, 27 на площади 2,6 га. За парком закреплено несколько зданий, 28 тяговых подстанций (из них восемь — в критическом состоянии), 44 троллейбуса 2003−2015 годов выпуска, 178,95 км кабельных линий, 106,39 км контактной сети и 3,8 тыс. опор для нее.

Планируется создать шесть маршрутов общей протяженностью 161,49 км. Для работы троллейбусов необходимо:

  • построить 11 тяговых подстанций и реконструировать одну,

  • построить зарядную станцию,

  • построить блочный распределительных пункт,

  • построить 10,4 км контактной сети и реконструировать еще 62,3 км,

  • реконструировать 44,36 км кабельной сети,

  • реконструировать депо,

  • купить 99 троллейбусов разного класса.


Параметры концепции и механизмы реализации проекта могут быть уточнены.

О возможности отдать троллейбусы в концессию мэр Вадим Кстенин говорил еще в 2021 году. Тогда закупка 60 единиц транспорта и полное обновление тягловых подстанций и электрических сетей оценивались в 6,6 млрд руб.

Этим летом облправительство и группа «Синара» подписали соглашение о разработке «вариантов реализации» проекта по развитию троллейбусной сети Воронежа. Его параметры не раскрывались.

Чуть позже муниципальный перевозчик «Воронежпассажиртранс» купил 15 белгородских троллейбусов 2013 года выпуска примерно за 26 млн руб. При этом в начале года банкротных торгов 65 единиц белгородской техники были проданы за 7,7 млн руб.

Александр Прытков.

Во время загрузки произошла ошибка.


Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина объявила демобилизацию
Песков ответил на вопрос о помиловании участника ритуальных убийств
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта