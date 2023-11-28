Развитие воронежского троллейбуса по концессии может потребовать 8,8 млрд рублей

Такая оценка проекта появилась на инвестиционной карте города.
В концессию планируется отдать троллейбусный парк № 1, следует из презентации проекта. Основное имущество расположено на Космонавтов, 27 на площади 2,6 га. За парком закреплено несколько зданий, 28 тяговых подстанций (из них восемь — в критическом состоянии), 44 троллейбуса 2003−2015 годов выпуска, 178,95 км кабельных линий, 106,39 км контактной сети и 3,8 тыс. опор для нее.
Планируется создать шесть маршрутов общей протяженностью 161,49 км. Для работы троллейбусов необходимо:
Параметры концепции и механизмы реализации проекта могут быть уточнены.
О возможности отдать троллейбусы в концессию мэр Вадим Кстенин говорил еще в 2021 году. Тогда закупка 60 единиц транспорта и полное обновление тягловых подстанций и электрических сетей оценивались в 6,6 млрд руб.
Этим летом облправительство и группа «Синара» подписали соглашение о разработке «вариантов реализации» проекта по развитию троллейбусной сети Воронежа. Его параметры не раскрывались.
Чуть позже муниципальный перевозчик «Воронежпассажиртранс» купил 15 белгородских троллейбусов 2013 года выпуска примерно за 26 млн руб. При этом в начале года банкротных торгов 65 единиц белгородской техники были проданы за 7,7 млн руб.
Александр Прытков.