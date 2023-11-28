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Главные новости к вечеру 28 ноября
16:26 (мск), источник: АиФ Уфа

Ратмир Мавлиев обещал сдать Шакшинский мост раньше срока

В соцсетях мэр Уфы сообщил, что реконструкция моста через реку Уфа у поселка Шакша идет хорошими темпами.

«Динамика есть. Сейчас строители ведут ремонт опор моста и собирают металлоконструкции мостового перехода. Все настроены завершить работы раньше обозначенных сроков», — сообщил новости со стройки Мавлиев.

Напомним, мост начали ремонтировать в конце лета. К маю строители должны полностью сдать одну часть, а завершить работы к февралю 2025 года. Ранее сообщалось, что в рамках реконструкции должны заменить все балочные пролетные строения на неразрезные цельнометаллические, а также опорные части, деформационные швы и конструктивные элементы устоев моста. После реконструкции габаритные размеры моста останутся прежними, но срок службы составит до 50 лет.

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