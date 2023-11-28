16:36 (мск), источник: Комсомольская правда
Волгоградцам из пострадавшего от взрыва газа дома на Титова выплачивают деньги
Мэрия Волгограда начала выплачивать компенсации людям, которые остались без жилья после ЧП.
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Мэрия Волгограда начала выплачивать компенсации жильцам дома № 9 на улице Титова, который пострадал от взрыва газа. С собственниками квартир были заключены первые соглашения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, размер выплат был рассчитан независимыми экспертами исходя из рыночной стоимости квартир.
— Стоимость квартир определялась так, как если бы они находились в технически исправном здании, — отметили чиновники.
Цена за один квадратный метр в пострадавшем доме на Титова составила 86 тысяч рублей. Компенсация за однокомнатную квартиру составила до 2,8 миллиона рублей, за двухкомнатную — до 4 миллионов рублей.
Деньги поступят волгоградцам, когда будут оформлены все документы. Люди смогут сами выбрать, где приобрести новое жилье.
— Также муниципалитет прорабатывает с застройщиками варианты продажи волгоградцам жилья на льготных условиях, — заявили чиновники. Всего на компенсации жильцам пострадавшего от взрыва газа дома на улице Титова было выделено почти 270 миллионов рублей.
Напомним, ЧП произошло в пятиэтажке в Краснооктябрьском районе ранним утром 21 апреля. Причиной взрыва стала утечка газа. Две квартиры из сорока были разрушены полностью. К счастью, никто не погиб. Поначалу планировалось, что здание можно восстановить. Однако была серьезно повреждена несущая стена фасада, разрушены некоторые перекрытия. Уже осенью стало известно, что дом будут переселять. Все это время волгоградцы из этой пятиэтажки были вынуждены жить у родственников, знакомых, в выделенных администрацией города общежитиях, или снимать квартиры.
Между тем, жильцы вынесли из своих уже бывших квартир сохранившиеся вещи, технику и мебель. Многие вырвали оконные стеклопакеты.