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17:14 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Доверяй, но проверяй. В Узбекистане предложили ввести рейтинг надежности компаний

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.Торгово-промышленная палата предложила внедрить рейтинг доверия для предприятий Узбекистана. Оценка бизнеса должна помочь госорганам принимать решения о предоставлении компаниям преференций и мер поощрения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Уровень степени надежности предприятий будет определяться без участия человеческого фактора на основании данных о конкретной компании из информационной системы государственных органов и ведомств.

За основу оценки деятельности компаний планируется взять 23 критерия — срок работы компании, рентабельность, кредитную историю, наличие недвижимости (собственную или на условиях аренды), своевременность уплаты налогов и оформления электронных счетов-фактур, предоставление своевременной налоговой отчетности и другое.

За каждый пункт будет начисляться определенное количество баллов. Общее количество баллов, присвоенных предприятию, позволит определить рейтинговую категорию субъекта предпринимательства — от AAA до D.

Смена места регистрации компании более одного раза в год и руководителя более двух раз за год, наличие прецедентов банкротства и уголовной судимости руководителя фирмы, налоговые и таможенные правонарушения, частые поправки в представленную налоговую отчетность и другие факторы станут поводом для вычета баллов.

Также у бизнеса будет возможность получить дополнительные баллы, в частности, за трудоустройство лиц, внесенных в «железные», «женские», «молодежные» тетради, а также людей с ограниченными возможностями.

Обязанности по ведению рейтинга планируется возложить на Налоговый комитет.

Проект положения был опубликован на портале СОВАЗ и доступен для обсуждения до 12 декабря 2023 года.

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Доверяй, но проверяй. В Узбекистане предложили ввести рейтинг надежности компаний
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