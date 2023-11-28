Доверяй, но проверяй. В Узбекистане предложили ввести рейтинг надежности компаний

Уровень степени надежности предприятий будет определяться без участия человеческого фактора на основании данных о конкретной компании из информационной системы государственных органов и ведомств.
За основу оценки деятельности компаний планируется взять 23 критерия — срок работы компании, рентабельность, кредитную историю, наличие недвижимости (собственную или на условиях аренды), своевременность уплаты налогов и оформления электронных счетов-фактур, предоставление своевременной налоговой отчетности и другое.
За каждый пункт будет начисляться определенное количество баллов. Общее количество баллов, присвоенных предприятию, позволит определить рейтинговую категорию субъекта предпринимательства — от AAA до D.
Смена места регистрации компании более одного раза в год и руководителя более двух раз за год, наличие прецедентов банкротства и уголовной судимости руководителя фирмы, налоговые и таможенные правонарушения, частые поправки в представленную налоговую отчетность и другие факторы станут поводом для вычета баллов.
Также у бизнеса будет возможность получить дополнительные баллы, в частности, за трудоустройство лиц, внесенных в «железные», «женские», «молодежные» тетради, а также людей с ограниченными возможностями.
Обязанности по ведению рейтинга планируется возложить на Налоговый комитет.
Проект положения был опубликован на портале СОВАЗ и доступен для обсуждения до 12 декабря 2023 года.