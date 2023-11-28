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17:22 (мск), источник: Реальное время

В Татарстане утвердили стоимость «квадрата» жилья в сельской местности для расчета соцвыплат

Еще постановление отменяет три предыдущих аналогичных документа, которые были приняты на 2020, 21-й и 22-й годы.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил постановление об изменении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях республики на 2024-й год. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года.

Для расчета размера социальных выплат на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, стоимость теперь составит 31,8 тысячи рублей. Она используется для расчета размера субсидий на строительство или покупку жилья.

Еще постановление отменяет три предыдущих аналогичных документа, которые были приняты на 2020, 21-й и 22-й годы.

Сейчас стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях для расчета социальных выплат составляет 30,2 тысячи.
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