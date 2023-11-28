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21:16 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Импортер лука в Беларусь завысил цены более чем в 10 раз

Министерство антимонопольного регулирования и торговли нашло нарушения в работе поставщики овощей и фруктов — компании «Золотая луковица».

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Оптовый поставщик фруктов и овощей «Золотая луковица» превышал ценовую надбавку на лук более чем в десять раз, сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ).

«Фактический размер надбавки импортера на лук репчатый, реализованный на территории Республики Беларусь с декабря 2022 года по июнь 2023 года, составлял от 31,76 до 356,35 процентов вместо 30 процентов», — пояснили в МАРТ.

Лимит в 30% установлен известным «ценовым» постановлением № 713. За нарушение этой нормы на компанию «Золотая луковица» в суде наложен штраф в размере 259 рублей (семь базовых величин). В дополнение к этому импортеру придется заплатить и 53,9 тысячи рублей — это удвоенная разница между фактической выручкой и той, которая могла быть без нарушения ценовых лимитов.

Борьба с ценами

Постановление № 713 в первой редакции было подписано в декабре 2022 года. В нем есть большой список товарных позиций, ценовые надбавки на которые ограничены. Правительство уже несколько раз меняло документ.

Перед тем как ввести такое регулирование, власти сначала не некоторое время заморозили в стране цены на все товары и услуги. Таким образом, было выполнено поручение президента Беларуси Александра Лукашенко, которое он дал чиновникам в начале октября прошлого года. Тогда лидер страны был обеспокоен ускорением инфляции.

«С 6 числа (октября 2022 года — Sputnik) запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — заявлял Лукашенко.

После этого в Беларуси инфляция постепенно замедлила рост, перестав быть двузначной. Если по итогам 2022 года индекс потребительских цен составил 12,8% при плане в 6%, то по итогам октября 2023 года он составил всего 3,7% (план — не более 7−8% к концу года).

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