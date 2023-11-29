00:23 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 29 ноября 2023
Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 29 ноября 2023, среду.
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Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 29 ноября 2023, среду.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 29 ноября 2023, среду, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1030 рубля, 1 евро — 3,3987 BYN, 100 российских рублей — 3,4991 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на вторник, 28 ноября, были установлены на следующем уровне: 1 доллар США равен 3,1000 рубля, 1 евро — 3,3947 BYN, 100 российских рублей — 3,4933 белорусского рубля. То есть курс доллара и курс евро подросли, а вот курс российского рубля снизился.