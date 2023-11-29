Честность есть дело чести, славы, доблести и геройства: В Молдове наградят врачей, не берущих взятки — это намек, что большинство медиков преступники

Вот что задело. Власти в Молдове намерены наградить поборников честности в здравоохранении, которые будут выбраны на конкурсной основе. Руководители учреждений системы здравоохранения могут представить отчет о самооценке в Министерство здравоохранения и Национальный центр по борьбе с коррупцией до 19 декабря.
И вот что получается. Вроде, дело-то благое, честность надо поощрять. А с другой стороны, выходит, что честный врач сродни белой вороне среди людей в белых халатах, что ли? Это такая редкость как альбинос среди пингвинов?
В принципе, все, кто лежал в наших больницах, их родные, могут многое порассказать о честности наших врачей. Слов будет не много, а очень много, правда, почти все они медикам не понравятся. Это подтверждает и сама глава минздрава Алла Немеренко:
— Мы должны признать, что репутация наших учреждений и системы здравоохранения в целом, вероятно, самая плохая за все годы, которые я знаю. И именно здесь мы должны преодолеть множество барьеров и вместе укрепить наши силы, чтобы изменить ситуацию.
И, если труд в СССР был делом чести, славы, доблести и геройства, то сегодня таковыми являются честность и неподкупность молдавского врача. И вот что еще интересно. На какой такой конкурсной основе будут определять эту самую честность? Огласите весь список критерий, пожалста!
Тут, вообще-то широкое поле для внедрения данной инициативы. Можно награждать (на конкурсной основе, конечно!) «поборников честности» в педагогике, в правоохранительных органах, в судах, среди чиновничества… Боюсь только, что среди судей и чиновников немного найдется номинантов на награду. А, вдруг, я зря наговариваю?…