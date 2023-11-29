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06:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Работы по дорожному нацпроекту «БКД» завершены в Хабаровском крае

Более 100 километров дорог приведено в нормативное состояние в 2023 году.

Источник: Комсомольская правда

В текущем году в Хабаровском крае выполнен ремонт 122 объектов улично-дорожной сети и дорог регионального значения общей протяженностью 105 километров. Финансирование составило 4,11 миллиарда рублей. Кроме того, проведен ремонт 37 мостов общей протяженностью почти 1175,19 километров. Общая стоимость работ — 980 миллионов рублей.

В 2022 году впервые в регионе применили технологию ремонта методом холодной регенерации — ресайклинга. В этом году по решению краевого минтранса он также был использован при проведении работ на дорогах: «подъезд к селу Бяудэ», «Селихино — Николаевск-на-Амуре», «подъезд к рабочему поселку Заветы Ильича».

— В отличие от обычных работ, где старый асфальт фрезеруется и отправляется на утилизацию, при холодной регенерации старому покрытию предоставляется второй шанс. Это соответствует современным требованиям экономии ресурсов и снижает вредное воздействие на окружающую среду. При этом улучшаются прочностные характеристики дороги, что особенно важно для участков, подверженных действию тяжелой техники. Кроме того, стоимость ремонта с применением ресайклинга оказывается более экономичной. Это позволяет восстанавливать больше дорог в пределах установленных бюджетных ограничений, — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

За весь период реализации нацпроекта в регионе привели в порядок более 600 километров дорог. Регион уже второй год подряд занимает одно из лидирующих мест в стране по выполнению дорожных проектов.

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