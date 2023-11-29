Пять новых линий электропередачи запустили в Атырауской области

«АО KEGOC построило пять линий электропередачи 220 киловольт по маршруту Западно-Казахстанский энергоузел — Атырау — Мангистау общей протяженностью порядка 780 километров», — говорится в сообщении.
Сотрудники компании установили свыше 4,2 тысячи электрических опор, обеспечили расширение подстанций «Уральская», «Правобережная», «Индер», «Кульсары», «Тенгиз», а также ввели новую распределительную подстанцию «Карабатан».
В результате реализации проекта значительно увеличена пропускная способность электрической сети:
«Это в два раза повысило надежность сети Западной зоны. Вероятность отключения потребителей при этом сведена к минимуму», — подчеркнули в компании.
Алихан Смаилов, который участвовал в торжественной церемонии с помощью видеосвязи, отметил, что данный стратегически важный проект имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности и развития экономики Западного региона.
«Он позволит увеличить пропускную способность электрических сетей в два раза, а также значительно сократить количество случаев отключений потребителей на западе Казахстана, в том числе при аварийных ситуациях на электростанции МАЭК», — сказал премьер.
Усиление электрической сети Западной зоны также станет основой для ее дальнейшего объединения с Единой электроэнергетической системой Казахстана.