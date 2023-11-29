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08:06 (мск), источник: АиФ Уфа

Готовность Восточного выезда из Уфы составляет 80%

Строительство завершат в 2024 году.

Источник: Минтранс Башкирии

На сегодняшний день готовность автомобильной дороги общего пользования регионального значения — нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» — «Восточный выезд» составляет 80%. Об этом сообщил министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, который побывал на месте с проверкой.

По его словам, уже в первом квартале 2024 года завершат основной этап строительства — возведение автодороги, тоннеля, развязки и других. После проведут благоустройство территории.

«Эта дорога имеет большое значение для развития транспортно-логистического потенциала республики, развития агломерации Уфы на территории Зауфимья, создания современной транспортной инфраструктуры, новых рабочих мест и благоприятного инвестиционного климата», — отметил министр.

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