В Казахстане утвердили правила персонифицированного учета пенсионных взносов

Персонифицированный учет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и пени ведется государственной корпорацией на основании сведений из базы данных вкладчиков (получателей) и включает в себя следующие персональные данные по каждому вкладчику:
Государственная корпорация:
Также предусматривается, что госкорпорация ежедневно производит сверку реквизитов вкладчиков обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в базе данных со сведениями ГБД ФЛ.
При выявлении расхождений в реквизитах вкладчиков обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов фамилии, имени, отчества, даты рождения, ИИН и пола госкорпорация приводит реквизиты вкладчика обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в соответствие с данными ГБД ФЛ в течение одного дня.
Передача сведений об изменении реквизитов вкладчика (получателя) в ЕНПФ осуществляется электронным способом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в базу данных.
Приказ был подписан 9 августа 2023 года, но вводится в действие с 9 декабря 2023 года.