08:10 (мск), источник: АиФ Уфа
Власти Уфы ищут перевозчиков на восемь городских маршрутов
Конкурс объявило Управление транспорта и связи мэрии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Уфе объявили конкурс на право перевозок пассажиров по восьми городским маршрутам с нерегулируемыми тарифами. Управление транспорта и связи мэрии столицы будет принимать заявки до 22 декабря.
В документации сообщается, что требуются перевозчики на такие маршруты, как № 214 «Улица Дзержинского — железнодорожный вокзал — НПО “Иммунопрепарат”, № 216 “Уфимский техникум железнодорожного транспорта — Северный автовокзал”, № 217 “Монтажников — ТК “Центральный”, № 233 “Улица Бельская — ТЭЦ-1”, № 241 “Улица Зеленогорская — школа-лицей № 2”, № 245 “Микрорайон “Сосны” — СТО (микрорайон “Затон”)”, № 246 “Монумент Дружбы — микрорайон “Мечта” и № 295 “Деревня Самохваловка — улица Елкибаева — ТРЦ “Планета”.
Среди главных критериев, предъявляемых к перевозчику, значатся количество совершенных ДТП, характеристики автобусов и сроки их эксплуатации. Итоги конкурса подведут 19 февраля 2024 года.
Отметим, что в сентябре этого года мэрия уже объявляла конкурс на право перевозок на пяти маршрутах, однако он не состоялся из-за отсутствия желающих.