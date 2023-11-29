«Озимый» асфальт. Почему нижегородские дороги обновляют в снег

И случай этот в регионе не единичный. Что это — чудо-технологии или банальное разгильдяйство?
Видеоролик обошёл Telegram-каналы: асфальтоукладчик щедро льёт асфальт на не чищенную от снега дорогу на улице Липовой на Бору. Автора ролика, местного жителя, возмутили такие «технологии». Ведь часть денег на ремонт проезжей части в частном секторе собрали сами жители, остальные средства выделили из муниципального бюджета.
Контракт с подрядчиком на ремонт дороги на Липовой заключили осенью. Сдать объект компания обязалась до 29 декабря 2023 года, уточнили на официальной странице администрации городского округа Бор «ВКонтакте». Сумма контракта — около 5 млн руб.
Правильно ли закапывать такие деньги в снег?
«Какими бы ни были современными технологии, класть асфальт в снег — это чересчур! — так прокомментировал ситуацию в своём Telegram-канале заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. — Дал поручение главе Бора: договор с подрядчиком расторгать и работу не оплачивать».
Андрей Гнеушев заверил: дорога на Липовой будет, но работы начнутся при благоприятных для неё погодных условиях.
Проверку по факту укладки асфальта в снег на Бору сейчас проводит и Борская городская прокуратура, сообщило областное надзорное ведомство.
Однако, похоже, класть чёрный асфальт в белый снег стало модным трендом дорожных работ в конце 2023 года. На улице Новой в Нижнем Новгороде асфальтоукладчик в минувшие выходные работал, несмотря на обильный снег и грязную кашу из песка и осадков на земле. Такое видео появилось на странице «Типичный Нижний» «Вконтакте».
«Пусть хоть так, но кладут, чем вообще не кладут», — комментирует видео пользователь под ником Rachele Gardner. «Нижний Новгород — Столица озимого асфальта!», — добавляет пользователь Дмитрий Сомов.
Да, существуют современные технологии дорожных работ — например, добавки, которые позволяют укладывать асфальт при отрицательных температурах. Но их применение почти в четыре раза увеличивает стоимость работ, рассказал nn.aif.ru доктор технических наук, профессор кафедры «Строительные и дорожные машины» Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева Юрий Молев.
«Обычный асфальт по нормативам кладут при температуре воздуха +10… +15 градусов. При отрицательных температурах не возникает необходимого сцепления нового покрытия со старым, — объясняет эксперт. — Такое покрытие сойдёт вместе со снегом, особенно там, где часто ездят автомобили. Скорее всего, подрядчики стремятся исполнить контракт любым способом. Деньги-то у нас традиционно поступают в ноябре… “.