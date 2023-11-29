08:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
УКС Иркутска подал иск о расторжении соглашения с СПМК-7 по школе на Багратиона
Кроме этого, заказчик требует возмещения 251 млн рублей неустойки за просрочку по контракту.
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Начальник МКУ УКС Иркутска Александр Зыбайло рассказал на депутатских слушаниях, что предприятие направило иск в Арбитражный суд о расторжении соглашения с СПМК-7 по школе на Багратиона. Он отметил, что рабочих на строительстве объекта не прибавилось за минувший месяц. Добровольно подписать соглашение о расторжении контракта, вернуть неотработанный аванс и оплатить неустойку (за просрочку обязательств по контракту), составляющую 251 млн рублей, подрядчик в лице СПМК-7 отказался, пишет ИА IrkutskMedia.
«28 ноября УКС направило в Арбитражный суд Иркутской области исковое заявление с требованием о расторжении соглашения с подрядчиком, в связи с нарушением условия исполнения контракта. Пока дата заседания не назначена», — сказал начальник УКСа.
Ранее генеральный директор компании «СПМК-7» Алексей Красноштанов заверил, что школа на улице Багратиона откроет свои двери в декабре 2023 года, если никто не будет мешать. Позже главный инженер СПМК-7 Игорь Голубев рассказал о невозможности устройства сетей канализации, водо— и теплоснабжения на территории будущей школы на улице Багратиона в Иркутске. По его словам, на этапе проектирования школы УКС запросил и получил технические условия, но, как он предполагает, УКС не согласовал рабочую документацию у «Иркутсктеплоэнерго» и «Водоканала». Игорь Голубев подчеркнул, что с момента начала стройки прошло два года, однако ситуация никак не решается в данном направлении. При этом в мэрии Иркутска подчеркнули, что все технические условия для подключения объекта к инженерным сетям есть.
Между тем в феврале Следком организовал проведение доследственной проверки по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Спустя месяц по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками МКУ «УКС г. Иркутск» при контроле за исполнением обязательств СПМК-7 в рамках муниципального контракта на строительство школы по улице Багратиона было возбуждено уголовное дело о халатности.
Кроме того, прокуратура Иркутска проверила исполнение законодательства в сфере реализации национального проекта «Образование». Ведомство предостерегло подрядную организацию о недопустимости нарушения сроков строительства школы на Багратиона.