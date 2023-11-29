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08:43 (мск), источник: Наш Красноярский край

В Емельяновском районе Красноярского края приостановили работу опасного предприятия

В Емельяновском районе региона судом приостановлена работа предприятия, которое загрязняло окружающую среду.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Емельяновском районе региона судом приостановлена работа предприятия, которое загрязняло окружающую среду. С соответствующим заявлением обратилась прокуратура Красноярского края.

Предприятяие располагается неподалеку от деревни Старцево, здесь кустарным образом производили древесный уголь. На 10 стационарных печах установки очистки газов отсутствовали.

Специалисты исследовали пробы воздуха в районе жилых домов, расположенных в Старцево. Установлено, что предприятие оказывало негативное влияние на окружающую среду, выбрасывая в воздух такие опасные вещества, как ртуть, бензапирен и формальдегид.

По факту загрязнения атмосферы возбуждено уголовное дело. Сейчас предприятие не работает, его владелец установлен. Иск прокуратуры о запрете работы предпряития будет рассмотрено в суде в середине декабря.

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