Ветхие кварталы Воронежа снова обещано снести и застроить

В планах не только снести 68 ветхих и аварийных домов, но и реконструировать детский сад и школу. Впрочем, застройщик территории до сих пор не назван, а жителей «пугают» реновацией района уже более десяти лет.
Общая площадь территории на 45-й Стрелковой Дивизии, определённой под реновацию, составляет 19,2 га. Проект развития территории включает расселение и снос домов общей площадью более 30 тыс. кв. м и строительство на их месте многоквартирных зданий на 6,2 тыс. жителей. При этом предлагается два варианта перестройки квартала — возведение домов от 9 до 22-х этажей, либо этажность по фронту улиц будут ниже, зато внутри квартала вырастут 30-этажные высотки. После представления проектов решено было искать застройщиков, которые займутся их реализацией.
Ну, а пока жёлтые двухэтажки, построенные в упомянутом районе в начале 50-х годов продолжают разрушаться. Трещины на некоторых зданиях тянутся от фундамента до крыши. Правда, есть и такие, с которыми с виду всё в порядке. Здесь жильцы ещё и пластиковые окна вставили.
Несмотря на разговоры, местные жители в снос квартала почти не верят, так как о реновации здесь говорят уже давно. Главная проблема — отсутствие готового взяться за дело застройщика. К тому же и дворы, и дома можно было бы привести в более надлежащий вид, однако местная управляющая компания не спешит это делать: зачем, если всё равно снесут?
«Мы вынуждены чинить всё своими силами, — рассказывает одна из жительниц района Алёна Суворова. — При том, что мы регулярно платим взносы как на капремонт, так и на содержание жилья в УК. По факту никакого ремонта в домах не проводят, и жильцы просто дополнительно собирают деньги, чтобы приводить общедомовое имущество в порядок».
Интересно и то, что далеко не все жители рады предстоящему расселению и предпочитают хорошо обжитое старое неизвестному новому.
«Наши дома находятся в центре города, в них тепло, что ещё нужно для жизни?» — заявляет ещё один житель квартала Иван.
Однако некоторые обитатели района из особенно «потрёпанных» домов, устав ждать прихода застройщика, предпочли провести экспертизу для признания их домов аварийными. Это ускорило расселение, однако люди получили квартиры в далеко не престижных районах.
«Мы устали ждать, когда же появится застройщик, и решили вместе с соседями заказать и провести экспертизу, которая подтвердила, что наш дом аварийный, — рассказала бывшая жительница района Ирина Казакова. — Жить в нём было очень сложно — от проезжающих мимо машин он сотрясался, износ был более 70%. Квартиры нам предлагали в очень отдаленных микрорайонах, таких, как Шилово или Озерки. Но выхода не было, оставаться в этом доме было просто невозможно. Конечно, обидно, если теперь придёт застройщик, построит новые дома и даст людям хорошее жильё в центре города или где-то поблизости, а мы останемся не у дел».
«Самый правильный ход в такой ситуации для застройщика, чтобы избежать недовольства и протеста жителей, — это расселять их в новых домах, построенных на той же территории. Тем более что по факту они займут не так уж много площади, — поясняет главный архитектор проектного института “Гипрокоммундортранс”, член архкомиссии при региональном Градостроительном совете Александр Мирошниченко. — Расселять эти дома очень важно, потому что старые послевоенные постройки уже вот-вот рухнут, к тому же их нельзя назвать украшением города, и с этим нужно бороться, убирая ветхий жилой фонд».
По его словам, такой долгий поиск застройщиков может быть связан со сложностью проекта застройки, однако это может решить активное партнёрство с властью:
«Если строительство на этой территории невыгодно, то есть два варианта — либо повышать стоимость построенного жилья, но это плохая перспектива. Либо государство должно дотировать строительство и находить компромиссы, которые помогут застройщику реализовать проект».
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