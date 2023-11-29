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11:31 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Белорусский рубль снизился ко всем основным валютам. Курсы валют на 29 ноября

На 29 ноября Национальным банком Беларуси установлены следующие курсы валют.

ЦБ: $ 88.6102   -0.09 € 97.0659   -0.09 ММВБ: $ 89.0175   -0.42 € 97.7475   -0.45
Источник: Смартпресс

1 доллар США — 3,1030 белорусского рубля (рост на 0,10% по отношению к курсу на 28 ноября).

1 евро — 3,3987 белорусского рубля (рост на 0,12%).

100 российских рублей — 3,4991 белорусского рубля (рост на 0,17%).

10 китайских юаней — 4,3294 белорусского рубля (рост на 0,13%).

10 польских злотых — 7,8108 белорусского рубля (рост на 0,17%).

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