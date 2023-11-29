11:31 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Белорусский рубль снизился ко всем основным валютам. Курсы валют на 29 ноября
На 29 ноября Национальным банком Беларуси установлены следующие курсы валют.
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1 доллар США — 3,1030 белорусского рубля (рост на 0,10% по отношению к курсу на 28 ноября).
1 евро — 3,3987 белорусского рубля (рост на 0,12%).
100 российских рублей — 3,4991 белорусского рубля (рост на 0,17%).
10 китайских юаней — 4,3294 белорусского рубля (рост на 0,13%).
10 польских злотых — 7,8108 белорусского рубля (рост на 0,17%).