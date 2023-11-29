Главное
Спецоперация на Украине
09:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинские семьи с детьми могут получить областное пособие до 16 тысяч: условия

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября, ФедералПресс. В Челябинской области семьи с детьми помимо выплат по уходу за ребенком до полутора лет и единого пособия могут получить и областные выплаты. На одного ребенка могут выделить до 16 тысяч рублей.

Источник: Freepik

«С 2023 года многочисленные пособия заменили на единое, которое выплачивается до достижения ребенком 17 лет. Размер зависит от нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Также для семей с детьми предусмотрены региональные выплаты», — сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты области.

Единое пособие граждане могут оформить на портале госуслуг.

Семья с доходом ниже прожиточного минимума, где есть ребенок до 16−18 лет, может рассчитывать на выплаты в сумме от 352 до 16 261 рубля. Речь идет о тех родителях, которые не получают других пособий.

На Южном Урале есть три вида пособия. Это ежемесячная денежная выплата на второго ребенка до года, а также материальная помощь по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для семей с тремя и более детьми.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, как повышение МРОТ повлияет на размер единого детского пособия.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дмитрий Медведев сравнил украинцев с подопытными насекомыми: «Жовто-блакитн
В Москве наградили победителей конкурса «СМИротворец»: в числе лучших – «Фе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта