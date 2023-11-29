Челябинские семьи с детьми могут получить областное пособие до 16 тысяч: условия

«С 2023 года многочисленные пособия заменили на единое, которое выплачивается до достижения ребенком 17 лет. Размер зависит от нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Также для семей с детьми предусмотрены региональные выплаты», — сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты области.
Единое пособие граждане могут оформить на портале госуслуг.
Семья с доходом ниже прожиточного минимума, где есть ребенок до 16−18 лет, может рассчитывать на выплаты в сумме от 352 до 16 261 рубля. Речь идет о тех родителях, которые не получают других пособий.
На Южном Урале есть три вида пособия. Это ежемесячная денежная выплата на второго ребенка до года, а также материальная помощь по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для семей с тремя и более детьми.
Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, как повышение МРОТ повлияет на размер единого детского пособия.