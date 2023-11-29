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10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге квартал у Южного автовокзала снесут из-за строительства домов

В границах улиц границах улиц Щорса — 8 Марта — Островского — Московской появится новый ЖК.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге снесут квартал вблизи Южного автовокзала, чтобы застроить его новыми многоэтажками. Новый ЖК разместиться в границах улиц Островского — Айвазовского — Авиационная — Уктусская. На месте частного сектора построят дома. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Строительство планируют провести в семь этапов. На первом — построят многоэтажные жилые дома и подземный паркинг между улицами Николая Островского и Авиационной. На месте появится пять детских садов на тысячу детей и школа на две тысячи человек.

В новом ЖК смогут жить больше 17 тысяч человек. А общая площадь жилого фонда превысит 525 тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируют в 2035 году.

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