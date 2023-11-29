14:11 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
В Казпочте выявили хищения на сумму более 270 млн тенге
Зарегистрировано 11 уголовных дел в семи региональных филиалах.
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«Казпочта» продолжает внутреннее расследование: по итогам 2023 года в ряде регионов найдены финансовые нарушения на общую сумму 273 000 000 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
«Материалы внутренней проверки были переданы в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения и привлечения подозреваемых к ответственности, а также возмещения суммы ущерба. В структуре правонарушений есть факты хищений, мошенничества, кражи и получения незаконного вознаграждения. “Казпочта” продолжит активную борьбу с правонарушениями как в центре, так и на местах и будет оказывать содействие правоохранительным органам», — указывается в сообщении.
Всего зарегистрировано 11 уголовных дел в 7 региональных филиалах.
Ранее сообщалось, что «Казпочта» начала сотрудничать с мировым лидером в области облачных вычислений Amazon Web Services. Нацкомпания в своей деятельности сможет использовать передовые технологии, внедрить новаторские ИТ-решения, автоматизировать бизнес-процессы, сократить время выхода на рынок новых продуктов и услуг. Особая роль в двустороннем сотрудничестве уделяется обеспечению безопасности, высокому уровню конфиденциальности, надежной защите данных клиентов. Все эти требования могут обеспечить специализированные инструменты Amazon Web Services.