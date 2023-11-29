10:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Стало известно, когда в Новосибирске расселят все аварийные дома
Всего в городе 520 таких зданий.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Стало известно, когда в Новосибирске расселят все аварийные дома. На следующий год запланированы работы по 52 объектам. Всего в городе 520 зданий в аварийном состоянии.
Власти не озвучивают конкретные сроки по расселению жильцов. Как уточняет НГС, 52 здания признали аварийныйми до 2017 года, поэтому людям нужно предоставить новые квартиры до конца 2024 года.
468 зданий попали в список после 2017. Сроки по ним до сих пор не определены.
«Также на территории города 468 домов, расселение которых будет осуществляться с учетом бюджетной обеспеченности, в том числе исходя из размера субсидий федерального и областного бюджетов», — уточнили в администрации.