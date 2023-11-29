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10:45 (мск), источник: АиФ Красноярск

Арестовано имущество ТД «Мясничий» красноярского экс-депутата Гольдмана

Арбитражный суд Красноярского края постановил арестовать имущество торгового дома «Мясничий» на сумму более 30 млн рублей.

Источник: AP 2023

Арбитражный суд Красноярского края постановил арестовать имущество на сумму более 30 млн рублей торгового дома «Мясничий», принадлежащего бывшему депутату Законодательного Собрания Красноярского края Роману Гольдману.

Арест имущества произошёл в рамках судебного процесса по иску «Росбанка» к компании Романа Гольдмана. Банк требует взыскать задолженности в размере более 30,4 млн рублей по кредитным договорам.

«Истец представил материалы, подтверждающие разумные опасения насчёт наличия вероятности утраты в будущем возможности исполнения судебного решения по настоящему делу. Подозрения подкрепляются информацией, которая указывает на переход подконтрольных Роману Гольдману компаний в ликвидационную стадию. На фоне этих событий, нет разумных оснований рассчитывать на исправление сложившегося положения дел», — сообщает пресс-служба суда.

Как отмечают в суде, исковое заявление банка принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 7 февраля 2024 года.

Напомним, красноярского бизнесмена и экс-депутата Романа Гольдмана подозревают в мошенничестве на сумму более одного миллиарда рублей. По данным МВД, Гольдман сейчас скрывается за границей. Его объявили в федеральный розыск.

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