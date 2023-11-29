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12:29 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Узбекистан направит 100 миллиардов долларов на развитие электротехники

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев поручил нарастить объемы импортозамещения электротехнической продукции. В частности, он отметил необходимость локализации производства кабелей, генераторов, инверторов, трансформаторов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Источник: Podrobno.uz

Накануне глава государства провел совещание, на котором, в том числе обсуждались вопросы модернизации электротехнической отрасли. Было отмечено, что за последние шесть лет в Узбекистане реализовано 224 проекта общей стоимостью 640 миллионов долларов. Показатели экспорта электротехники в этом году могут достичь одного миллиарда долларов. При этом страна закупает такую продукцию за рубежом на сумму 800 миллионов долларов ежегодно.

Президент поставил задачу локализовать производство электротехники — кабелей, генераторов, инверторов, трансформаторов, спрос на которые растет на фоне развития зеленой энергетики.

Для этого на следующий год запланирован 141 проект общей стоимостью два миллиарда долларов. Осуществить их предполагается через сотрудничество с известными брендами, внедрение инноваций и международных стандартов в сфере. На эти цели государство выделит 100 миллионов долларов.

Эти меры дадут возможность нарастить экспорт в следующем году до 1,5 миллиарда долларов, а в 2025 году — до двух миллиардов долларов.

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