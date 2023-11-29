Узбекистан направит 100 миллиардов долларов на развитие электротехники

Накануне глава государства провел совещание, на котором, в том числе обсуждались вопросы модернизации электротехнической отрасли. Было отмечено, что за последние шесть лет в Узбекистане реализовано 224 проекта общей стоимостью 640 миллионов долларов. Показатели экспорта электротехники в этом году могут достичь одного миллиарда долларов. При этом страна закупает такую продукцию за рубежом на сумму 800 миллионов долларов ежегодно.
Президент поставил задачу локализовать производство электротехники — кабелей, генераторов, инверторов, трансформаторов, спрос на которые растет на фоне развития зеленой энергетики.
Для этого на следующий год запланирован 141 проект общей стоимостью два миллиарда долларов. Осуществить их предполагается через сотрудничество с известными брендами, внедрение инноваций и международных стандартов в сфере. На эти цели государство выделит 100 миллионов долларов.
Эти меры дадут возможность нарастить экспорт в следующем году до 1,5 миллиарда долларов, а в 2025 году — до двух миллиардов долларов.