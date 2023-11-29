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14:15 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Узбекистан наладит производство 50 самых ходовых лекарственных препаратов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент дал указание изучить зарубежный опыт, привлечь известные мировые бренды для развития фармацевтической отрасли и запустить производство 50 наименований наиболее потребляемых в стране лекарств, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Источник: Podrobno.uz

На сегодняшний день объем потребляемых в стране лекарственных средств составляет 1,6 миллиарда долларов. При этом основная масса медикаментов в аптеки страны завозится из-за рубежа, на долю отечественного производителя приходится всего 18% рынка. Кроме того, у Узбекистана имеется большой потенциал для развития собственного производства лекарственных препаратов.

На совещании по вопросам дальнейшего развития фармацевтической промышленности, прошедшем 28 ноября, Шавкат Мирзиёев поручил организовать выпуск 50 наименований наиболее потребляемых в стране лекарств, увеличив объем собственного производства до 35%.

Для этого определен ряд проектов на сумму 1,5 миллиарда долларов. На их реализацию направят 600 миллионов долларов. Ключевую роль в осуществлении планов должен сыграть кластер Tashkent Pharma Park. К деятельности кластера планируется привлечь частного партнера. Также фармацевтическим заводам окажут помощь в переходе на международный стандарт GMP и внедрении системы маркировки.

Реализация проектов позволит наладить производство продукции на 400 миллионов долларов и экспорт на 160 миллионов долларов в 2024 году.

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