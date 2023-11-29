Узбекистан наладит производство 50 самых ходовых лекарственных препаратов

На сегодняшний день объем потребляемых в стране лекарственных средств составляет 1,6 миллиарда долларов. При этом основная масса медикаментов в аптеки страны завозится из-за рубежа, на долю отечественного производителя приходится всего 18% рынка. Кроме того, у Узбекистана имеется большой потенциал для развития собственного производства лекарственных препаратов.
На совещании по вопросам дальнейшего развития фармацевтической промышленности, прошедшем 28 ноября, Шавкат Мирзиёев поручил организовать выпуск 50 наименований наиболее потребляемых в стране лекарств, увеличив объем собственного производства до 35%.
Для этого определен ряд проектов на сумму 1,5 миллиарда долларов. На их реализацию направят 600 миллионов долларов. Ключевую роль в осуществлении планов должен сыграть кластер Tashkent Pharma Park. К деятельности кластера планируется привлечь частного партнера. Также фармацевтическим заводам окажут помощь в переходе на международный стандарт GMP и внедрении системы маркировки.
Реализация проектов позволит наладить производство продукции на 400 миллионов долларов и экспорт на 160 миллионов долларов в 2024 году.