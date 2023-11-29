Геологи заявили о возможных залежах природного водорода в Воронежской области

Его автором выступил декан геологического факультета ВГУ Виктор Ненахов, сообщает «Коммерсант-Черноземье».
Профессор отметил, что начиная с августа 2023 года, водород включили в список полезных ископаемых. Этот факт может означать, что теперь исследования недр земли будут проводить для обнаружения залежей водорода.
Отмечается, что на сегодняшний день полезным ископаемым водород признает лишь Австралия — именно в этой стране активно развивается «водородная» промышленность.
По мнению докладчика, в Воронежской области находятся залежи водорода — их локациями могут быть Новохоперск, юг Воронежа и северное направление от Острогожска.
В то же время эксперты, на которых ссылаются в статье воронежские геологи, отмечают, что сейчас технологии для хранения и передачи природного водорода отсутствуют.