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12:48 (мск), источник: МК.RU Воронеж

Геологи заявили о возможных залежах природного водорода в Воронежской области

На Форуме недропользователей в Центральном федеральном округе был представлен доклад «Перспективы Воронежской области на обнаружение залежей природного водорода».

Его автором выступил декан геологического факультета ВГУ Виктор Ненахов, сообщает «Коммерсант-Черноземье».

Профессор отметил, что начиная с августа 2023 года, водород включили в список полезных ископаемых. Этот факт может означать, что теперь исследования недр земли будут проводить для обнаружения залежей водорода.

Отмечается, что на сегодняшний день полезным ископаемым водород признает лишь Австралия — именно в этой стране активно развивается «водородная» промышленность.

По мнению докладчика, в Воронежской области находятся залежи водорода — их локациями могут быть Новохоперск, юг Воронежа и северное направление от Острогожска.

В то же время эксперты, на которых ссылаются в статье воронежские геологи, отмечают, что сейчас технологии для хранения и передачи природного водорода отсутствуют.

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