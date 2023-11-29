Уголовное дело возбуждено в отношении руководства «Омскэлектро»

Основанием стали многочисленные нарушения, выявленные ведомством.
В частности, прокуратура указала на значительный рост кредиторской задолженности и заемных средств, «которое привело к созданию предбанкротной ситуации». Несмотря на такие условия, руководство компании продолжало вводить новые должности, содержание которых не было включено в тариф, указали в ведомстве. Расходы на зарплаты таких сотрудников превысили 20 млн руб.
Также выявлены факты необоснованной выплаты материальной поддержки на 5,2 млн руб. руководящему составу организации, заключение договоров на поставку товаров для компании по завышенным ценам, необоснованное списание на убытки долгов платежеспособных дебиторов на 7 млн руб. и т. д. Общая сумма ущерба предприятию оценивается в 50 млн руб.