14:51 (мск), источник: НТА-Приволжье
Средний чек в кафе и ресторанах Нижегородской области вырос до 580 рублей
Нижний Новгород. 29 ноября. НТА-Приволжье — Средний чек в кафе и ресторанах Нижегородской области вырос до 580 рублей.
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Как доложил на встрече УФНС России по Нижегородской области с представителями ресторанного бизнес-сообщества 29 ноября начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Дмитрий Дворянинов, по состоянию на 1 ноября 2023 года в регионе зарегистрировано 3,993 тыс. объектов общественного питания (211 ресторанов, 1,103 тыс. кафе, 381 бар и 211 столовых).
Согласно информации, выручка в сфере общественного питания в 2022 году составила 25,69 млрд рублей. При этом за неполный 2023 год наблюдается положительная динамика — почти 27,8 млрд рублей.
Также отмечается положительная динамика среднего чека. Если в 2022 году он составлял 530 рублей, то сейчас — уже почти 580 рублей.
Лишь 2% организаций общепита или 35 плательщиков применяют общую систему налогообложения. Большинство же пользуется упрощённой системой налогообложения (1,21 тыс. или 54%), совмещённую систему (621 или 28%) и патентную (367 или 16%).
Среди наиболее распространённых нарушений отмечено «дробление бизнеса» посредством вовлечения индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность в одном месте.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 ноября 2023 года на учете в налоговых органах Нижегородской области состоят 157,684 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход.