15:08 (мск), источник: АиФ Уфа
В Уфе за парком Якутова снесут более 40 частных домов под высотки
Предельный срок реализации проекта составляет девять лет.
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Мэрия столицы утвердила проект комплексного развития территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами Карла Маркса, Запотоцкого, Бориса Домашникова и бульваром Ибрагимова общей площадью 6,7 тыс. кв. м.
Проектом предусмотрен снос более 40 домов, а также нежилых построек и гаражей. На их месте должны появиться жилые многоэтажки, спортивные площадки, детский сад, школа и паркинг. Территорию предполагается озеленить.
Управлению комплексного развития территорий мэрии поручено провести торги на право застройки. Предельный срок реализации проекта составляет девять лет, а максимальный объем жилищного строительства — 103 тыс. кв. м.