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15:08 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе за парком Якутова снесут более 40 частных домов под высотки

Предельный срок реализации проекта составляет девять лет.

Мэрия столицы утвердила проект комплексного развития территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами Карла Маркса, Запотоцкого, Бориса Домашникова и бульваром Ибрагимова общей площадью 6,7 тыс. кв. м.

Проектом предусмотрен снос более 40 домов, а также нежилых построек и гаражей. На их месте должны появиться жилые многоэтажки, спортивные площадки, детский сад, школа и паркинг. Территорию предполагается озеленить.

Управлению комплексного развития территорий мэрии поручено провести торги на право застройки. Предельный срок реализации проекта составляет девять лет, а максимальный объем жилищного строительства — 103 тыс. кв. м.

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