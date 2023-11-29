15:34 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Вывоз мусора в Ташкенте подорожает в 1,5 раза
Тарифы на вывоз ТБО для населения повысится с 4,5 до 7,5 тыс. сумов. Плата за вывоз мусора также поднимется для бюджетных и хозрасчетных организаций.
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Согласно решению Кенгаша народных депутатов города Ташкента, в столице увеличивается тариф на оплату услуг, оказываемых населению по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
Согласно изменениям, тариф на вывоз бытовых отходов за каждого проживающего человека в месяц увеличится с 4 500 до 7 500 сумов.
Для бюджетных и хозрасчетных организаций тариф по вывозу 1 кубометра ТБО составит 89 977,57 сума без учета НДС (сейчас 53 986,56 сума). Оказание услуг по вывозу нечистот будет стоить 188 808,96 сума без учета НДС за 1 тонну (сейчас 20 174,12 сума).
Также увеличены тарифы за вывоз ТБО с мусороперегрузочных станций.
Напомним, в Ташкенте в последний раз тарифы повышались в феврале 2019 года с 3 900 до 4 500 сумов с человека в месяц.
Ранее мы сообщали о повышении тарифов на вывоз мусора в других регионах.