Первый энергоблок БелАЭС снова включат в сеть до конца года

Об этом сообщил замминистра энергетики Михаил Михадюк.
«Основные работы завершены, во второй половине декабря блок будет включен в сеть, все работы идут по графику», — сказал он.
Первый энергоблок БелАЭС был включен в сеть в ноябре 2020 года, в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021-го, и выведен в повторный планово-предупредительный ремонт 6 октября текущего года.
Как писал Smartpress.by, в начале ноября генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев передал Александру Лукашенко символический паспорт БелАЭС, который свидетельствует о готовности объекта.
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт находится в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+.