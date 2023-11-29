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15:56 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Первый энергоблок БелАЭС снова включат в сеть до конца года

Первый энергоблок БелАЭС будет выведен из повторного планово-предупредительного ремонта и снова включен в сеть во второй половине декабря.

Источник: Смартпресс

Об этом сообщил замминистра энергетики Михаил Михадюк.

«Основные работы завершены, во второй половине декабря блок будет включен в сеть, все работы идут по графику», — сказал он.

Первый энергоблок БелАЭС был включен в сеть в ноябре 2020 года, в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021-го, и выведен в повторный планово-предупредительный ремонт 6 октября текущего года.

Как писал Smartpress.by, в начале ноября генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев передал Александру Лукашенко символический паспорт БелАЭС, который свидетельствует о готовности объекта.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт находится в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+.

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