14:52 (мск), источник: Комсомольская правда
Средние предлагаемые зарплаты в Екатеринбурге выросли на 17%
Число вакансий выросло в 1,8 раз за год.
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В Екатеринбурге за осень 2023 года на 17% выросли средние предлагаемые зарплаты. Также за год в 1,8 раза выросло число активных вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
— В аспекте увеличения средних зарплатных предложений лидером стала сфера домашнего персонала с приростом на 44%. Если осенью прошлого года работодатели предлагали в среднем 31 154 рубля, то теперь сумма составляет 44 928 рублей, — рассказали аналитики.
Средние предлагаемые зарплаты максимально выросли у фрезеровщиков. Осенью 2023 года им предлагалось 67 тысяч в месяц, сейчас же сумма достигает 109 тысяч рублей. Рост составил 62%. Увеличение оплаты труда таких профессий связан с активным развитием промышленности.
Зарплатные предложения стали выше также у накладчиков, замерщиков, разнорабочих, водителей бульдозеров и менеджеров по туризму. Рост составил от 39 до 50%.