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15:27 (мск), источник: АиФ Уфа

В Минторге Башкирии пояснили, почему выросли цены на яйца

В ведомстве подчеркивают, что удорожание наблюдается по всей стране.

В Минторговли Башкирии пояснили, почему повышаются цены на яйца. Вопрос задала одна из подписчиц главы региона Радия Хабирова в соцсети «Вконтакте».

Представитель ведомства в ответном комментарии пояснила, что удорожание наблюдается по всей стране и вызвано несколькими факторами. К ним относятся рост цен на энергоносители, корма, увеличение затрат на инкубационный материал и ремонт оборудования, логистику и обработку птицы от гриппа. Серьезной проблемой является и дефицит кадров в этой отрасли. Кроме того, значительное влияние на ситуацию оказало ослабление курса рубля.

В Минторге добавили, что меры по стабилизации цен на яйца принимаются на федеральном уровне. В частности, планируется увеличить импорт продукта для компенсации дефицита и временный запрет на экспорт. Производителей и торговые сети обещают стимулировать к заключению долгосрочных договоров.

Проверку ценообразования по яйцам проводит Федеральная антимонопольная служба.

«Хозяйствующие субъекты имеют право самостоятельно определять цены на свои товары, за исключением случаев прямого государственного регулирования», — резюмировала представитель ведомства.

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