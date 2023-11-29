15:27 (мск), источник: АиФ Уфа
В Минторге Башкирии пояснили, почему выросли цены на яйца
В ведомстве подчеркивают, что удорожание наблюдается по всей стране.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Минторговли Башкирии пояснили, почему повышаются цены на яйца. Вопрос задала одна из подписчиц главы региона Радия Хабирова в соцсети «Вконтакте».
Представитель ведомства в ответном комментарии пояснила, что удорожание наблюдается по всей стране и вызвано несколькими факторами. К ним относятся рост цен на энергоносители, корма, увеличение затрат на инкубационный материал и ремонт оборудования, логистику и обработку птицы от гриппа. Серьезной проблемой является и дефицит кадров в этой отрасли. Кроме того, значительное влияние на ситуацию оказало ослабление курса рубля.
В Минторге добавили, что меры по стабилизации цен на яйца принимаются на федеральном уровне. В частности, планируется увеличить импорт продукта для компенсации дефицита и временный запрет на экспорт. Производителей и торговые сети обещают стимулировать к заключению долгосрочных договоров.
Проверку ценообразования по яйцам проводит Федеральная антимонопольная служба.
«Хозяйствующие субъекты имеют право самостоятельно определять цены на свои товары, за исключением случаев прямого государственного регулирования», — резюмировала представитель ведомства.